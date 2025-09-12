Kyodo: Nordkorea will offenbar an Asienspielen 2026 in Japan teilnehmen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Absicht bekundet, an den Asienspielen in Japan im kommenden Jahr teilzunehmen.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch.Die Asienspiele 2026 sollen vom 19. September bis 4. Oktober stattfinden und werden von der Präfektur Aichi und der Stadt Nagoya ausgetragen.Nordkorea habe dem Organisationskomitee der Asienspiele mitgeteilt, dass es eine Delegation von 260 bis 270 Personen, einschließlich 150 Athleten für 17 Sportarten, darunter Fußball, entsenden wolle, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle mit.Dies wäre eine ungewöhnlich hohe Zahl nordkoreanischer Einreisender. Die japanische Regierung werde ihre Reaktion sorgfältig prüfen, hieß es.Nordkorea hatte aufgrund der strengen Grenzkontrollen für seine Bürger während der Covid-19-Pandemie keine Delegation zu den Olympischen Spielen in Tokio im Jahr 2021 entsandt. Das Land schickte jedoch Athleten zu den Asienspielen 2023 in Hangzhou und den Olympischen Spielen 2024 in Paris.Das Organisationskomitee werde sich in diesem Monat mit den Leitern der nationalen Delegationen treffen und sie über den aktuellen Stand der Vorbereitungen informieren. Nordkorea plane, einen in Japan lebenden Koreaner zu dem Treffen zu entsenden, so Kyodo weiter.