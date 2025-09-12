Finanzminister erwartet nur begrenzten Einfluss von Zinssenkung in USA

Photo : YONHAP News

Die Auswirkungen der Zinssenkung in den USA auf die südkoreanische Wirtschaft werden nach Einschätzung von Finanzminister Koo Yun-cheol begrenzt sein.Diese Einschätzung präsentierte Koo auf einer Sitzung am Donnerstag. Dabei wurden die Entwicklungen auf den globalen Finanzmärkten nach dem Zinsentscheid des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed am frühen Donnerstagmorgen koreanischer Zeit und dessen Auswirkungen auf die inländischen Finanz- und Devisenmärkte überprüft. Auch wurde das weitere Vorgehen erörtert.An der Sitzung nahmen der Gouverneur der Zentralbank, Rhee Chang-yong, der Leiter der Finanzdienstekommission, Lee Eok-won, und der Chef der Finanzaufsicht, Lee Chan-jin, teil.Die Sitzungsteilnehmer sagten, dass die Fed den Leitzins entsprechend den Markterwartungen um 25 Basispunkte gesenkt habe. Es werde mit weiteren Zinsschritten nach unten gerechnet. Der Einfluss auf die inländische Wirtschaft werde aber begrenzt sein.Die Sitzungsteilnehmer beschlossen, dass die zuständigen Stellen in engem Kontakt bleiben. Besonderen Fokus sollten sie auf den Verlauf der Zollverhandlungen mit den USA und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Leitindustrien richten. Auf diese Weise sollten Makrowirtschaft und Finanzmärkte stabil verwaltet werden.