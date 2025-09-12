Nach Absagen von K-Pop-Konzerten: Peking lehnt Kulturaustausch mit Südkorea nicht ab

Photo : YONHAP News

Die chinesische Regierung hat nach eigenen Angaben keine Einwände gegen einen gesunden und nützlichen Kulturaustausch mit Südkorea.Das sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, am Mittwoch vor der Presse. Er wurde um eine Stellungnahme dazu gebeten, dass in letzter Zeit zwei K-Pop-Konzerte in China entweder verschoben oder abgesagt wurden.Der Sprecher wies aber auch darauf hin, dass er über die Einzelheiten nicht informiert sei.Für Ende September war mit dem „Dream Concert“ das größte K-Pop-Konzert in China seit zehn Jahren vorgesehen. Die Veranstalter teilten kürzlich jedoch mit, dass das Konzert verschoben werde. Ein für den 13. September in Fuzhou geplanter Auftritt der südkoreanischen Girlgroup Kep1er wurde kurzfristig abgesagt.Nach der Ankündigung der Konzerte war erwartet worden, dass die seit zehn Jahren bestehenden Restriktionen für südkoreanische Popkultur in China aufgehoben werden könnten.