Präsident Lee: Südkorea will an Seite der USA stehen, aber auch Beziehungen zu China pflegen

Write: 2025-09-18 12:50:01Update: 2025-09-18 13:58:07

Präsident Lee: Südkorea will an Seite der USA stehen, aber auch Beziehungen zu China pflegen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut Präsident Lee Jae Myung an der Seite der USA stehen, darf aber auch die Beziehungen zu China nicht vernachlässigen. 

Das sagte Lee in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des US-Magazins „TIME“. 

Südkorea werde in der neuen Weltordnung und auch bei den auf die USA zentrierten Lieferketten an deren Seite stehen. Südkorea müsse jedoch auch seine Beziehungen zu China pflegen, um es nicht zu verärgern. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass Südkorea zur Frontlinie im Kampf zweier Blöcke werde, sagte Lee. 

Er betonte auch, dass Südkorea weiterhin gut positioniert sei, um durch die Festigung der Beziehungen zu den USA als Brücke des Austauschs und der Zusammenarbeit in der Region zu fungieren. 

Zu den Handelsverhandlungen mit den USA teilte Lee mit, dass die Forderungen Washingtons zu streng gewesen seien. Im Falle einer Zustimmung hätte ihm eine Amtsenthebung gedroht. Deshalb habe er das US-Verhandlungsteam um eine vernünftige Alternative gebeten, hieß es weiter.
