Trump und Xi nehmen voraussichtlich an APEC-Gipfel teil

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping werden voraussichtlich am Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Ende Oktober im südkoreanischen Gyeongju teilnehmen.Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen am Donnerstag wurde ihre Teilnahme zwar noch nicht offiziell gemacht, scheint jedoch de facto beschlossen zu sein.Joseph Yun, Geschäftsträger ad interim an der US-Botschaft in Seoul, sagte am Mittwoch bei einer Veranstaltung, dass die Präsidenten Südkoreas und der USA beim APEC-Treffen in Gyeongju zusammentreffen würden. Mit dieser Äußerung kündigte er faktisch Trumps Teilnahme an.Unterdessen sagte der südkoreanische Außenminister Cho Hyun nach seinem Treffen mit dem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Mittwoch, er sei sich sicher, dass Xi anlässlich des APEC-Gipfels Südkorea besuchen werde.Damit würde es in Gyeongju zur ersten Begegnung zwischen Trump und Xi seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit kommen. Inmitten eines heftigen strategischen Wettbewerbs würden sie bei dem Treffen voraussichtlich versuchen, APEC-Mitglieder auf ihre Seite zu ziehen.Sollten Trump und Xi zum APEC-Gipfel am 31. Oktober und 1. November in Gyeongju kommen, wäre es der erste gleichzeitige Besuch von Staatschefs der USA und Chinas in Südkorea seit dem Nuklearen Sicherheitsgipfel im Jahr 2012.