Jahresdurchschnittstemperatur in Korea verzeichnete 2023 und 2024 Rekorde

Photo : KBS News

Auf der koreanischen Halbinsel macht sich die Erderwärmung immer deutlicher bemerkbar.  

Die Jahresdurchschnittstemperatur auf der Halbinsel stieg in den letzten zwei Jahren auf neue Rekordstände. 

Das geht aus dem Bewertungsbericht über die Klimakrise in Korea 2025 hervor, den das Umweltministerium und die Wetterbehörde am Donnerstag veröffentlichten. 

Demnach lag die durchschnittliche Temperatur auf der koreanischen Halbinsel im vergangenen Jahr bei 14,5 Grad und im Jahr 2023 bei 13,7 Grad. Es waren der bislang höchste und der zweithöchste Wert. 

In puncto Treibhausgase wurde letztes Jahr eine CO2-Konzentration von 430,7 ppm auf der Insel Anmyeon, von 429,0 ppm in Gosan und 428,0 ppm auf der Insel Ulleung gemessen. Die Werte liegen 5,2 bis 7,9 ppm über dem globalen Durchschnitt.

Auf der gesamten koreanischen Halbinsel stieg die durchschnittliche Konzentration im vergangenen Jahr um 3,4 ppm. Dies liegt über dem durchschnittlichen Anstieg in den vorherigen zehn Jahren von 2,4 ppm.
