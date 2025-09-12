Orchesterversion von „Baby Shark“ wird veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Eine Orchesterversion des beliebten Kinderliedes „Baby Shark“ wird morgen veröffentlicht.Die Firma The Pinkfong Company gab am Donnerstag bekannt, dass ein gemeinsames Werk mit dem London Symphony Orchestra am Freitag veröffentlicht werde.Die Zusammenarbeit sei anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Liedes zustande gekommen. Es sei das erste Mal, dass das 1904 gegründete Orchester einen Titel in Kollaboration mit einer koreanischen Zeichentrickfigur herausgebe, erklärte die Firma.Das Arrangement und die Leitung der Orchesterversion übernahm Kyle Gordon, der an der Produktion der Filmmusik von „Oppenheimer“ und „Die Eiskönigin II“ beteiligt war.Von dem Lied war im November 2015 zunächst nur ein Video veröffentlicht worden. Im Jahr 2019 hatte es den Einzug in die US-Single-Charts Billboard Hot 100 geschafft.