Wirtschaft

Kospi erklimmt neues Rekordhoch

Write: 2025-09-18 16:22:58

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch erklommen.

Der Index rückte um 1,4 Prozent auf das Allzeithoch von 3.461,3 Zählern vor.

Nach der Zinssenkung in den USA konnte die südkoreanische Börse trotz gemischten Signalen an der Wall Street zulegen. In den USA war der Dow Jones am Mittwoch um 0,57 Prozent gestiegen, der Technologieindex Nasdaq verlor jedoch 0,33 Prozent.

Der Kospi habe sich nach der Zinssenkung durch die Fed erholt, unterstützt durch eine Erholung bei Technologieaktien, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.
