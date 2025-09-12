Seoul setzt Existenzlohn für 2026 auf 12.121 Won fest

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat den Existenzlohn in der Stadt für das Jahr 2026 auf 12.121 Won (8,75 Dollar) pro Stunde festgesetzt.Dies sind 2,9 Prozent mehr als das diesjährige Niveau von 11.779 Won.Sollten monatlich 209 Stunden gearbeitet werden, beträgt der Lohn 2.533.289 Won (rund 1.830 Dollar).Der neue Existenzlohn gilt ab dem 1. Januar 2026 für ein Jahr.Der Standard kommt für etwa 14.000 Arbeitnehmer zur Anwendung, darunter die von der Stadt und den städtisch finanzierten Institutionen direkt Beschäftigten und die Arbeitnehmer ihrer Tochterfirmen.Die Stadtverwaltung erklärte, dass die Entscheidung unter umfassender Berücksichtigung der Inflationsrate und der fiskalischen Lage der Stadt getroffen worden sei.