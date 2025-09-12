Hyundai Motor hofft auf schnelle Einigung mit USA zu Autozöllen

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor hofft auf eine schnelle Einigung mit den USA zu den Autozöllen.Er hoffe, dass eine Einigung für die Senkung der Zölle auf 15 Prozent bald zustande komme, sagte der Präsident und CEO des Unternehmens, Jose Muñoz, bei der Veranstaltung „CEO Investor Day 2025“ am Donnerstag (Ortszeit) in New York.Die neuen Prognosen seien unter der Annahme eines Zollsatzes von 25 Prozent erstellt worden. Im Falle einer Senkung auf 15 Prozent könne das Unternehmen die früheren Prognosen voraussichtlich knapp erreichen.Der Autohersteller erhöhte bei der Veranstaltung sein Ziel für das Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent auf 5,0 bis 6,0 Prozent. Hinsichtlich der Betriebsgewinnmarge wurde das Ziel wegen der Auswirkungen höherer Zölle aber von 7,0 bis 8,0 Prozent auf 6,0 bis 7,0 Prozent herabgesetzt.Muñoz äußerte sich auch zur Festnahme von über 300 Südkoreanern bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde im US-Bundesstaat Georgia. Das Unternehmen baut dort zusammen mit LG Energy Solution ein Batteriewerk. Er hoffe auf für beide Länder vorteilhafte Lösungen, damit kurze Geschäftsreisen, insbesondere technischer Fachkräfte, problemlos möglich würden.Die Mehrheit der festgenommen und mittlerweile freigelassenen Arbeitnehmer habe daran gearbeitet, Ausrüstung für eine fortschrittliche Batterieproduktion einzustellen und zu testen, hieß es weiter.