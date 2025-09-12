Zum Menü Zum Inhalt

Präsident Lee will sich weiter für Unterstützung des Aktienmarktes einsetzen

Write: 2025-09-19 10:20:35Update: 2025-09-19 11:25:53

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will sich weiterhin für eine Normalisierung des Kapitalmarktes einsetzen, um den Aktienmarkt zu unterstützen.

Zwar sei viel Geld im Umlauf, Investitionen blieben aber immer noch auf Immobilien konzentriert. Künftig sollten mehr Mittel in produktive Bereiche fließen. Es sei wichtig, den Aktienmarkt zu beleben. Das sagte Lee am Donnerstag bei einem Treffen mit leitenden Forschern von Wertpapierunternehmen. 

Lee bekräftigte bei dem Treffen sein Engagement für die Normalisierung des Kapitalmarktes, damit der Leitindex Kospi über 5.000 Zähler klettert. 

Außerdem sei es notwendig, ein berechenbares und stabiles Wirtschaftsumfeld zu schaffen. Bei den Bemühungen hierfür habe es bereits Fortschritte gegeben. Als Beispiele nannte Lee Sanktionen gegen Aktienmanipulation und unfaire Offenlegungen sowie die Überarbeitung des Handelsgesetzes.
