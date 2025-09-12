Kim Jong-un überwacht Leistungstests taktischer Angriffsdrohnen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Leistungstests von Aufklärungsdrohnen und taktischen Angriffsdrohnen überwacht.Dabei forderte er die Einführung von künstlicher Intelligenz sowie eine höhere Einsatzfähigkeit, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Den Angaben zufolge überwachte Kim Tests mit unbemannten Waffensystemen, die von einem Forschungsinstitut und Betrieben des Verbunds für Drohnentechnik entwickelt und gebaut werden.Die Erprobung habe den strategischen und militärischen Nutzen sowie die Leistungsfähigkeit der Aufklärungsdrohne bestätigt. Zudem sei die hohe Gefechtseffektivität der taktischen Angriffsdrohnen der Baureihe „Kumsong“ nachgewiesen worden, hieß es. Kim sei mit den Ergebnissen äußerst zufrieden gewesen.Nordkoreanische Medien gebrauchten für die taktischen Angriffsdrohnen erstmals die Bezeichnung „Kumsong“.Kim Jong-un hatte bereits im März gefordert, die Entwicklung und Produktion unbemannter Waffensysteme voranzutreiben. Diese müssten in qualitativer sowie technologischer Hinsicht besser und praxistauglicher werden.