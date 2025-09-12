Außenminister Südkoreas und Palästinas führen Telefonat

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun hat am Donnerstag mit seiner palästinensischen Amtskollegin Varsen Aghabekian Shahin ein Antrittstelefonat geführt.Dabei tauschten sie sich über die bilateralen Beziehungen und die Lage im Nahen Osten aus.Die südkoreanische Regierung unterstütze die Zweistaatenlösung konsequent, habe Cho in dem Telefonat nach Angaben in der Pressemitteilung seines Ministeriums erklärt. Seoul sei über alle Maßnahmen besorgt, die diese Lösung untergraben würden, darunter den Bau von Siedlungen.Nach dem Ansatz der Zweistaatenlösung sollen sich Israel und Palästina jeweils als unabhängige Nation anerkennen und friedlich koexistieren. Die meisten UN-Mitglieder sind mit dieser Lösung grundsätzlich einverstanden.Aghabekian bedankte sich den Angaben zufolge für Südkoreas Hilfe und Unterstützung.Cho habe außerdem die Sorge geäußert, dass sich im Gazastreifen die humanitäre Lage nach der jüngsten Intensivierung von Israels Offensive verschlechtern könnte. Er hoffe daher auf eine baldige Waffenruhe und Verbesserung der humanitären Lage.