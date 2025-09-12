Musikvideo zu Rosés „APT.“ schafft zwei Milliarden YouTube-Aufrufe

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum Lied „APT.“ von Rosé und Bruno Mars hat auf YouTube zwei Milliarden Aufrufe geschafft.Das gab die Agentur von Rosé, Mitglied der K-Pop-Gruppe Blackpink, am Donnerstag bekannt.Das Musikvideo war vor 335 Tagen, am 18. Oktober letzten Jahres, veröffentlicht worden. Die Marke von zwei Milliarden Aufrufen erreichte es in der Geschichte des K-Pop damit in der kürzesten Zeit.„APT.“, ein Titel aus Rosés Album „Rosie“, wurde nach der Veröffentlichung zu einem globalen Hit.Rosé konnte damit bei den MTV Video Music Awards 2025 am 7. September als erste K-Pop-Sängerin den Preis für den Song des Jahres erhalten.