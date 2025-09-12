Zum Menü Zum Inhalt

Präsident Lee will Geist des 9·19-Militärabkommens wiederherstellen

Write: 2025-09-19 11:38:02Update: 2025-09-19 13:12:40

Präsident Lee will Geist des 9·19-Militärabkommens wiederherstellen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee will den Geist des 9·19 Militärabkommens schrittweise gemeinsam mit der Bevölkerung wiederherstellen.

Das bekräftigte er am Freitag anlässlich des siebten Jahrestags der 9·19-Pjöngjang-Erklärung. Frieden sei die Grundlage von Demokratie und wirtschaftlicher Entwicklung, erklärte er in den sozialen Netzwerken.

Er erinnerte daran, Süd- und Nordkorea hätten vor sieben Jahren in Pjöngjang versprochen, den Weg zu Frieden und gemeinsamem Wohlstand zu gehen. Dafür sei ein Militärabkommen geschlossen worden.

Die Konfrontation habe sich in den vergangenen Jahren deutlich zugespitzt, stellte er fest. Das Abkommen sei de facto außer Kraft, das Vertrauen schwer beschädigt, der Dialog sogar abgerissen. 

Zugleich bekräftigte er, sein Versprechen, das System des Nordens zu respektieren, keine Vereinigung durch „Absorption“ anzustreben und keinerlei feindliche Handlungen zu beabsichtigen, gelte unverändert.
