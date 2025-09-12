Nordkorea treibt Abriss im Industriekomplex Kaesong voran

Photo : YONHAP News

Nordkorea setzt den Abriss des von Südkorea errichteten Service-Zentrums im Industriekomplex Kaesong fort. Die Arbeiten könnten in einigen Monaten abgeschlossen sein.Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Satellitenbilder des privaten Unternehmens Planet Labs. Demnach wird das 15-stöckige Gebäude im Laufe dieses Jahres schrittweise abgetragen. Dies könne darauf hindeuten, dass Nordkorea Baumaterial aus dem Gebäude wiederverwenden wolle.Seoul errichtete das Service-Zentrum von 2007 bis 2009 für rund 53 Milliarden Won (37,98 Millionen Dollar). Dort sollten südkoreanische Unternehmen Fabriken mit nordkoreanischen Arbeitern betreiben.Bereits im Dezember vergangenen Jahres erklärte das südkoreanische Militär, es seien Entnahmen von Gütern aus dem Zentrum beobachtet worden.Im Juni 2020 hatte Nordkorea das Gebäude des gemeinsamen Verbindungsbüros gesprengt und den Industriekomplex geschlossen.