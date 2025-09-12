Regierung stellt ressortübergreifende Maßnahmen gegen Hackerangriffe vor

Photo : YONHAP News

Nach einer Serie von Hackerangriffen hat die Regierung ressortübergreifende Maßnahmen angekündigt.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT sowie die Finanzdienstekommission (FSC) erklärten am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass man die Vorfälle sehr ernst nehme.Aus dem Wissenschaftsministerium hieß es, man werde die Sicherheitsarchitektur grundlegend überprüfen und umfassende Gegenmaßnahmen entwickeln. Zudem solle der Staat künftig auch ohne Meldung durch ein Unternehmen Ermittlungen aufnehmen können, sobald Hinweise auf einen Hackerangriff vorlägen. Dafür sollen die entsprechenden Regelungen angepasst werden.Auslöser waren mehrere Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit, darunter ein Datenleck beim Mobilfunkanbieter SK Telecom, unrechtmäßige Abbuchungen kleiner Beträge beim Konkurrenten KT sowie ein massiver Datenabfluss beim Kreditkartenunternehmen Lotte Card.