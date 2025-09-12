Industrieminister überprüft Stand der Vorbereitungen für APEC-CEO-Gipfel

Photo : YONHAP News

Industrieminister Kim Jung-kwan hat den Stand der Vorbereitungen für den im Oktober geplanten APEC-CEO-Gipfel überprüft.Das teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag mit.Am Donnerstag verschaffte sich der Minister in Gyeongju einen Überblick über die Infrastruktur und den geplanten Ablauf der Veranstaltung.Zudem nahm Kim an einer Sitzung des von der Privatwirtschaft getragenen Organisationskomitees für die CEO-Konferenz teil. Dabei erörterte er zentrale Punkte für eine erfolgreiche Ausrichtung und warb um eine aktive Beteiligung.Er erklärte, die Veranstaltung werde eine „Plattform der Chancen und des Aufbruchs“ sein, auf der die Stärke koreanischer Unternehmen sichtbar werde. Die Regierung werde tatkräftig Unterstützung leisten, damit koreanische Unternehmen als eigenständige Marke auftreten und weltweit expandieren können.Das Treffen findet parallel zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt. Der CEO-Gipfel soll im bislang größten Umfang stattfinden.