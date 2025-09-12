Präsident Lee reist zur UN-Generalversammlung nach New York

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung reist von Montag bis Freitag zur 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen nach New York. Das teilte der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac am Freitag mit.Am Montag trifft Lee Larry Fink, den Vorsitzenden von BlackRock und des Weltwirtschaftsforums, um über künstliche Intelligenz und die Energiewende zu sprechen. Anschließend will er bei Abgeordneten beider Kammern des US-Kongresses für die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen werben.Am Dienstag hält er seine Grundsatzrede bei der hochrangigen Sitzung der UN-Generalversammlung. Am Nachmittag trifft er den UN-Generalsekretär.Am Mittwoch um 15 Uhr wird er als erster Präsident der Republik Korea eine öffentliche Debatte des UN-Sicherheitsrats leiten.