Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Präsident Lee reist zur UN-Generalversammlung nach New York

Write: 2025-09-19 15:01:48Update: 2025-09-19 15:06:17

Präsident Lee reist zur UN-Generalversammlung nach New York

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung reist von Montag bis Freitag zur 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen nach New York. Das teilte der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac am Freitag mit.

Am Montag trifft Lee Larry Fink, den Vorsitzenden von BlackRock und des Weltwirtschaftsforums, um über künstliche Intelligenz und die Energiewende zu sprechen. Anschließend will er bei Abgeordneten beider Kammern des US-Kongresses für die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen werben.

Am Dienstag hält er seine Grundsatzrede bei der hochrangigen Sitzung der UN-Generalversammlung. Am Nachmittag trifft er den UN-Generalsekretär.

Am Mittwoch um 15 Uhr wird er als erster Präsident der Republik Korea eine öffentliche Debatte des UN-Sicherheitsrats leiten.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >