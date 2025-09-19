Kospi fällt nach Rekordlauf zurück

Photo : YONHAP News

Nach dem Rekordlauf in den vergangenen Tagen ist der Leitindex Kospi am Freitag zurückgefallen.Der Index gab 0,46 Prozent auf 3.445,24 Zähler nach. Am Donnerstag hatte der Kospi mit 3.461,30 Zählern seinen Höchststand erreicht.Zurzeit bestünden Optimismus und Vorsicht nebeneinander, die jüngste Rally sei von ähnlicher Dynamik gewesen wie die Erholung in der Corona-Krise, doch wollten die Anleger nach dem kräftigen Anstieg nun Gewinne mitnehmen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.