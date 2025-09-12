Trump und Xi kommen zum APEC-Gipfel nach Korea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping werden sich Ende Oktober beim APEC-Gipfel in Gyeongju treffen.Trump teilte nach einem Telefonat mit Xi am Freitag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social mit, beide Seiten hätten ein Treffen vereinbart.Er betonte, dass beide diesem Gespräch mit Spannung entgegensähen.Der Gipfel am 31. Oktober und 1. November gilt damit als eines der wichtigsten diplomatischen Ereignisse des Jahres.Erstmals seit dem Nuklearen Sicherheitsgipfel 2012 besuchen beide Staatschefs wieder gleichzeitig Südkorea.