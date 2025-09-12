Präsident Lee betont Notwendigkeit von Währungsswap für Investitionen in USA

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat vor einer Devisenkrise wie 1997 gewarnt, sollte sein Land alle Forderungen der USA für eine Handelsvereinbarung ohne Schutzmaßnahmen erfüllen.Würden ohne Währungsswap 350 Milliarden Dollar in bar in den USA investiert, drohte Südkorea eine Finanzkrise, warnte Lee in einem am Freitag geführten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.Südkorea habe Investitionen in dieser Größenordnung für niedrigere Zölle angeboten. Aufgrund von Differenzen über die Handhabung der Investitionen sei es aber noch nicht zur Vertragsunterzeichnung gekommen, sagte er.Er wies darauf hin, dass Südkorea sich von Japan unterscheide. Japans Währungsreserven seien mehr als doppelt so hoch wie die Südkoreas. Außerdem betreibe Japan mit den USA eine Swap-Linie. Was die USA bislang vorschlügen, sei wirtschaftlich nicht tragfähig.Er sei davon überzeugt, dass es zwischen Verbündeten ein Mindestmaß an Rationalität geben müsse, sagte Lee weiter.