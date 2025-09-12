Kyodo: Nordkoreanische Gastarbeiter treten russischem Militär bei

Photo : YONHAP News

Einem Medienbericht zufolge haben sich im Fernen Osten Russlands eingesetzte nordkoreanische Arbeiter der russischen Armee angeschlossen.Sie hätten Verträge mit dem russischen Militär unterzeichnet, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag unter Berufung auf die ukrainischen Verteidigungsbehörden.Laut der Hauptverwaltung für Aufklärung des ukrainischen Verteidigungsministeriums wurden Hunderte von Arbeitern etwa seit Juli in russischen Truppeneinheiten wie mechanisierten Brigaden und Marineinfanterie in der Region Kursk eingesetzt.Es habe nicht bestätigt werden können, ob sie bei Gefechten zum Einsatz gekommen seien. Die ukrainischen Behörden hielten es aber für möglich, dass sie an künftigen Kampfhandlungen auf ukrainischem Gebiet teilnehmen würden, so die Nachrichtenagentur.Weiter hieß es, dass weder Nordkorea noch Russland die entsprechenden Erkenntnisse der ukrainischen Behörden offiziell anerkannt hätten.Der Einsatz nordkoreanischer Arbeitskräfte im Ausland wurde aufgrund der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats als Reaktion auf Pjöngjangs Nuklear- und Raketenprogramme verboten. Laut Informationen nehmen Russland und China aber dennoch nordkoreanische Arbeiter auf.