UNO-Abstimmung zu Iran-Sanktionen: Südkorea begründet Enthaltung mit verschiedenen Faktoren

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine Enthaltung bei der jüngsten Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über Iran-Sanktionen mit verschiedenen Faktoren begründet.Ausgehend von der Position, dass eine friedliche und diplomatische Lösung im Atomstreit mit dem Iran unterstützt werde, habe Seoul verschiedene Faktoren berücksichtigt, teilte das Außenministerium mit.Der UN-Sicherheitsrat stimmte am Freitag (Ortszeit) über eine Fortsetzung der Aussetzung der Sanktionen gegen den Iran ab.Eine Resolution für die weitere Aussetzung der Sanktionen wurde abgelehnt, da neun Mitglieder, darunter Frankreich, Großbritannien und die USA, dagegen stimmten. Damit greifen die Iran-Sanktionen ab dem 28. September wieder.Vier Ratsmitglieder – Russland, China, Pakistan und Algerien – stimmten für die Resolution. Südkorea und Guyana enthielten sich der Stimme.Wegen Südkoreas Enthaltung wurde die Sorge geäußert, dass es künftig schwieriger werden könnte, ein entschlossenes Vorgehen in der nordkoreanischen Atomfrage zu fordern.