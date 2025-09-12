Zum Menü Zum Inhalt

Korean
Deutsch

Politik

Seoul begrüßt Trump-Xi-Treffen am Rande des APEC-Gipfels

Write: 2025-09-22 10:52:40Update: 2025-09-22 13:26:59

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt in Seoul hat ein am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea geplantes Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping begrüßt. 

Amtssprecherin Kang Yu-jung sagte am Samstag, die südkoreanische Regierung habe stets die Position vertreten, dass eine vielfältige diplomatische Kommunikation zwischen Mitgliedern anlässlich des APEC-Gipfels unterstützt werde. Die Regierung wolle auch ein Treffen zwischen den USA und Russland nach besten Kräften unterstützen.

Seoul begrüße den Besuch von Präsident Trump in Korea und freue sich darauf. Man werde eine konkrete Kommunikation mit der US-Seite fortsetzen, hieß es weiter. 

Trump hatte am Freitag (Ortszeit) in einem Social-Media-Beitrag mitgeteilt, dass Xi und er vereinbart hätten, beim APEC-Gipfel in Südkorea zusammenzutreffen.
