Bei Verzicht auf Ziel der Denuklearisierung: Nordkorea zu Gesprächen mit USA bereit

2025-09-22

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte laut seinem Machthaber Kim Jong-un auf einen Dialog mit den USA eingehen, sollten diese das Ziel der Denuklearisierung aufgeben. 

Diese Position äußerte Kim am Sonntag, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag berichtete. 

Er persönlich habe noch immer gute Erinnerungen an US-Präsident Trump. Sollten die Vereinigten Staaten ihre absurde Besessenheit von der Denuklearisierung aufgeben und eine wirklich friedliche Koexistenz mit Nordkorea wünschen, gebe es für das Land keinen Grund, sich nicht mit den USA zusammenzusetzen, sagte Kim. 

Zugleich betonte er, dass Nordkorea keinesfalls auf Atomwaffen verzichten werde. 

Kim machte außerdem deutlich, dass Nordkorea jegliche Verhandlungen mit Südkorea ablehnt. Denn Südkorea werde als feindliches Land betrachtet.
