Außenminister Südkoreas, der USA und Japans treffen sich heute in New York

Write: 2025-09-22 12:35:58Update: 2025-09-22 14:07:40

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans kommen diese Woche am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York zu einem trilateralen Treffen zusammen.

Ein Außenministertreffen der drei Länder werde am Montagnachmittag (Ortszeit) in New York stattfinden, teilte das Außenministerium in Seoul heute mit. 

Dazu werden Außenminister Cho Hyun und seine Amtskollegen Marco Rubio und Takeshi Iwaya erwartet. 

Über die Tagesordnung wurde nichts bekannt. Es wird jedoch erwartet, dass die Verstärkung der trilateralen Sicherheitszusammenarbeit, ein Vorgehen gegen Nordkoreas Atomwaffen und Raketen sowie die Lage auf der koreanischen Halbinsel und in der Region thematisiert werden.

Die drei Länder hatten zuvor am 11. Juli am Rande eines ASEAN-Treffens in Kuala Lumpur ein trilaterales Außenministertreffen abgehalten. Damals wurde Südkorea vom Ersten Vizeaußenminister Park Yoon-joo vertreten, weil Cho vor seiner Ernennung noch die parlamentarische Anhörung absolvieren musste.
