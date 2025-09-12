Ausfuhren vom 1. bis 20. August um 13,5 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats um mehr als zehn Prozent gestiegen.Nach Angaben der Zollverwaltung des Landes legten die Exporte im Zeitraum vom 1. bis 20. September um 13,5 Prozent zum Vorjahr auf 40,1 Milliarden Dollar zu.Damit wurde der im Jahr 2018 aufgestellte bisherige Rekord von 36,5 Milliarden Dollar für den Zeitraum übertroffen.Die Halbleiterlieferungen wuchsen um 27 Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar. Bei Personenkraftwagen wurde ein Zuwachs von 14,9 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar verzeichnet.Der Anteil der Halbleiter am Gesamtexport kletterte gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte auf 23,7 Prozent.Die Einfuhren zogen in dem Zeitraum um 9,9 Prozent auf 38,2 Milliarden Dollar an.Damit wurde ein Handelsbilanzüberschuss von 1,9 Milliarden Dollar verbucht.