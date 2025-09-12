Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Südkorea würde Einigung zwischen Trump und Kim für Einfrieren von Atomprogramm akzeptieren

Write: 2025-09-22 13:49:58Update: 2025-09-22 14:15:53

Südkorea würde Einigung zwischen Trump und Kim für Einfrieren von Atomprogramm akzeptieren

Photo : KBS News

Präsident Lee Jae Myung betrachtet ein Einfrieren des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms als vorläufige Maßnahme und realistische Alternative für die Denuklearisierung. 

Das sagte Lee in einem am Montag vor seiner Teilnahme an der UN-Vollversammlung veröffentlichten Interview des britischen Senders BBC. 

Nordkorea produziere jährlich 15 bis 20 zusätzliche Atomwaffen. Ein Einfrieren wäre, als vorläufige Notmaßnahme, vorerst eine machbare, realistische Alternative, so Lee.  

Es komme darauf an, ob man weiterhin erfolglos versuche, das endgültige Ziel der Denuklearisierung zu erreichen, oder ob man sich realistischere Ziele setze und davon einige auch erreiche, betonte er.

Lee sagte zudem, er halte es für möglich, dass US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wieder zusammenkommen. Sollten sie als Notmaßnahme ein Einfrieren vereinbaren, würde er dem Deal zustimmen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >