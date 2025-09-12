Präsident Lee zur UN-Vollversammlung nach New York aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung ist zur Teilnahme an der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen nach New York aufgebrochen.Lee und First Lady Kim Hea Kyung reisten am Montagvormittag auf dem Militärflugplatz Seoul in Seongnam mit der Präsidentenmaschine ab.Am Montag (Ortszeit), dem ersten Besuchstag, trifft sich Lee mit Larry Fink, CEO des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Besprochen wird die Kooperation hinsichtlich künstlicher Intelligenz und der Energiewende.Am Dienstag hält Lee seine Grundsatzrede vor der UN-Generalversammlung. Anschließend ist ein Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres vorgesehen. Beide werden Maßnahmen zur Verstärkung des Multilateralismus mit der UNO im Zentrum erörtern. Lee wird außerdem um Unterstützung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel bitten.Am Mittwoch ab 15 Uhr wird er als erster Präsident der Republik Korea eine öffentliche Debatte des UN-Sicherheitsrats leiten. Themen sind KI und Frieden sowie Sicherheit.Am Donnerstag, dem letzten Besuchstag, ist eine Investorenveranstaltung geplant, zu der Vertreter der Wirtschafts- und Finanzwelt erwartet werden. Lee wird dabei zu Investitionen in Südkorea aufrufen.