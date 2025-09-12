Seoul: Wiedervereinigung durch Absorption wird nicht angestrebt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihre Position bekräftigt, dass keine Wiedervereinigung durch Absorption angestrebt wird.Südkorea respektiere das System Nordkoreas, strebe keine Wiedervereinigung durch Absorption jeglicher Form an und beabsichtige keine feindseligen Handlungen, sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Koo Byoung-sam, am Montag. Anlass ist, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un neulich Südkorea vorwarf, eine Wiedervereinigung durch Absorption zu beabsichtigen.Seoul werde auch Bemühungen um die Friedensetablierung unternehmen, darunter die Unterstützung eines Dialogs zwischen Nordkorea und den USA, fuhr der Sprecher fort.Auf Kims Kritik an Seouls Idee für die Verwirklichung der Denuklearisierung in drei Phasen – Stopp, Abbau und Denuklearisierung – ging der Sprecher nicht ein. Er sagte lediglich, dass die Position der Regierung zur Denuklearisierung Nordkoreas bereits mehrmals mitgeteilt worden sei.Kim hatte in seiner Rede am Sonntag gesagt, dass sich Nordkorea nicht mit Südkorea zusammensetzen und nichts gemeinsam mit dem Süden unternehmen werde. Die Lee-Regierung würde mit ihrer Ambition für eine Wiedervereinigung durch Absorption die früheren bösartigen „konservativen“ Regime übertreffen, die eine anti-nordkoreanische Politik verfolgt hätten.