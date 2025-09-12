Handelsminister trifft sich diese Woche erneut mit US-Handelsbeauftragtem

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo wird sich diese Woche erneut mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer treffen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass Yeo am Dienstagnachmittag nach Malaysia aufbreche, um an einem Treffen der Wirtschaftsminister der südostasiatischen Staatenvereinigung ASEAN teilzunehmen. Dort werde er auch mit dem amerikanischen Handelsbeauftragen zusammenzutreffen.Wie verlautete, würden Yeo und Greer erneut über Folgemaßnahmen nach den Zollverhandlungen sprechen.Südkorea und die USA hatten Ende Juli einen Zolldeal vereinbart, nach dem die USA ihre Zölle auf Importe aus Südkorea und auch auf koreanische Autos von 25 Prozent auf 15 Prozent senken sollen. Im Gegenzug hatte Seoul Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA zugesichert.Zu einer endgültigen Einigung kam es noch nicht, weil Meinungsverschiedenheiten über die Ausgestaltung der Investitionen bestehen.