Kospi erreicht weiteren Höchststand

Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi hat ein weiteres Mal einen Höchststand erreicht.Vor allem eine hohe Nachfrage nach Technologieaktien ließ den Kospi um 0,68 Prozent auf 3.468,65 Zähler steigen.Damit wurde die am vergangenen Donnerstag aufgestellte Bestmarke von 3.461,3 Punkte noch einmal verbessert.Der Anstieg wurde durch Berichte verstärkt, nach denen Samsung Electronics von Nvidia die Zertifizierung für seine Speicherchips mit hoher Bandbreite bekommen habe. Das habe die Erwartung einer Erholung im Halbleiter-Segment verstärkt, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Aktie des Marktschwergewichts Samsung Electronics konnte heute um 4,77 Prozent auf 83.500 Won zulegen.