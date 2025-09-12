Präsident Lee zur Teilnahme an UN-Vollversammlung in New York eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung ist in New York eingetroffen, um an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen.Die Präsidentenmaschine kam gegen Mittag am Montag Ortszeit (1 Uhr am Dienstag koreanischer Zeit) auf dem JFK Internationalen Flughafen in New York an.Er begann seinen viertägigen Besuch mit einem Treffen mit Larry Fink, Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums und CEO des Vermögensverwalters BlackRock. Beide sprachen über die Kooperation in Bezug auf künstliche Intelligenz und die Energiewende.Anschließend traf Lee sich mit Mitgliedern des US-Senats und des Repräsentantenhauses.Am Abend ist ein Treffen mit Koreanern in den USA geplant.Am Dienstag hält er eine Rede vor der UN-Vollversammlung. Darin wird er die Rückkehr der Republik Korea als Demokratie verkünden. Auch will er die Vision seiner Regierung für Frieden auf der koreanischen Halbinsel vorstellen.