Präsident Lee trifft CEO von BlackRock

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sein Besuchsprogramm in New York am Montag (Ortszeit) mit einem Treffen mit Larry Fink, CEO des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, begonnen.Fink äußerte bei dem Treffen die Absicht, aktiv mit Südkorea zusammenzuarbeiten, um das Land durch die Anziehung globalen Kapitals zur KI-Hauptstadt der asiatisch-pazifischen Region zu machen, wie Ha Jung-woo, präsidialer Chefsekretär für KI-Politik und Zukunftsplanung, mitteilte.Präsident Lee habe die Hoffnung auf enge Kooperationsbeziehungen und greifbare Ergebnisse geäußert. Er habe Fink außerdem nach Südkorea eingeladen, hieß es.Anlässlich des Treffens unterzeichneten die südkoreanische Regierung und BlackRock eine Absichtserklärung für eine globale Zusammenarbeit in der KI-Industrie.Die Absichtserklärung sieht vor, dass beide Seiten die Infrastrukturkooperation auf den Gebieten KI und erneuerbare Energien besprechen und für die Schaffung eines KI-Hubs des asiatisch-pazifischen Raums in Südkorea zusammenarbeiten. Hierfür soll der Aufbau eines KI-Datenzentrums in Südkorea erörtert werden, das mit erneuerbaren Energien betrieben wird.