Nordkorea bekräftigt unerschütterliche Freundschaft mit China

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat gegenüber dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping das Engagement für Freundschaft und Kooperation bekräftigt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass sich Kim in einer am Sonntag verschickten Antwort auf Xis Glückwunschbotschaft zum 77. Jahrestag der Staatsgründung am 9. September bedankt habe.Kim bezeichnete darin sein Treffen mit Xi bei der Militärparade zum 80. Siegestag Chinas Anfang September und die Teilnahme an der Veranstaltung als bedeutungsvoll. Bei seinem Besuch habe er die unveränderte Unterstützung und besondere Freundschaft mit Chinas Partei und Regierung sowie dem chinesischen Volk spüren können.Es sei die unerschütterliche Position der Partei der Arbeit Koreas und der Demokratischen Volksrepublik Koreas, die traditionellen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen mit China entsprechend den Anforderungen der Zeit weiter zu festigen, erklärte Kim weiter.Am Sonntag signalisierte Kim in seiner Rede vor der Obersten Volksversammlung außerdem Bereitschaft zum Dialog mit US-Präsident Donald Trump. An die Adresse Seouls gerichtet sagte er, dass es keine Wiedervereinigung geben werde.