Südkorea spricht von sinnvoller Diskussion mit USA über Kernenergie-Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Südkorea führt nach eigenen Angaben mit den USA sinnvolle Diskussionen über die Zusammenarbeit bei der Kernenergie.Bereits zuvor sei mitgeteilt worden, dass es anlässlich des Gipfeltreffens sinnvolle Diskussionen für die Förderung der nuklearen Kooperation gegeben habe. Das Ziel sei mehr Energiesicherheit, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Montag.Für Südkorea gehe es um eine stabile Versorgung mit Kernbrennstoffen, einschließlich der eigenen Anreicherung und Wiederaufbereitung.Der Beamte bat um Verständnis dafür, dass er keine näheren Informationen geben könne. Denn es gebe mit den USA noch viele Dinge zu besprechen.Hintergrund sind die Äußerungen von Außenminister Cho Hyun in einem am Montag veröffentlichten Interview der Zeitung „Hankyeoreh“. Darin hatte er gesagt, dass Südkorea eine vorläufige Einigung mit den USA über die Anreicherung von Uran und die Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe erzielt habe.Beide Länder hätten vorläufig vereinbart, die Beschränkungen hierzu zu lockern. Dies werde in den Text ihres endgültigen Abkommens nach Abschluss der Zollverhandlungen aufgenommen, hatte er erklärt.