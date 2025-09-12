Zum Menü Zum Inhalt

Billboard Hot 100: „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ sechste Woche an der Spitze

Write: 2025-09-23 11:52:51Update: 2025-09-23 14:45:02

Billboard Hot 100: „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ sechste Woche an der Spitze

Photo : YONHAP News

„Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ führt die US-Single-Charts Billboard Hot 100 bereits die sechste Woche an. 

Billboard schrieb am Montag (Ortszeit) in der Ankündigung der neuesten Charts, dass „Golden“ die Spitzenposition verteidigt habe. 

Nach dem Einstieg in die Hot 100 im Juli ist der Song die 13. Woche in Folge in der Hitliste vertreten. 

„Golden“ ist laut Billboard in der Geschichte der Hot 100 der Song einer Gruppe aus einem Zeichentrickfilm, der sich die längste Zeit an der Spitze hält. 

Auch drei weitere Lieder aus dem Animationsfilm sind weiter in den Top Ten vertreten. „Soda Pop“ rangierte auf Platz fünf, „Your Idol“ auf Platz sechs. „How It´s Done“ liegt an zehnter Stelle.
