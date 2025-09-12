Oberhaupt der Vereinigungskirche wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert

Photo : YONHAP News

Han Hak-ja, Oberhaupt der Vereinigungskirche, ist wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl. Begründet wurde dies mit Verdunkelungsgefahr.Das Team von Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki hatte den Haftantrag im Zuge der Ermittlungen gegen Ex-First Lady Kim Keon-hee gestellt.Das Team erhob vier Vorwürfe gegen Han, darunter die Verletzung des Gesetzes über politische Gelder und des Gesetzes gegen unzulässige Gefälligkeiten und Bestechung. Ihr werden auch Anstiftung zur Beweismittelvernichtung und Unterschlagung vorgeworfen.Sie steht im Verdacht, daran beteiligt gewesen zu sein, dass die Vereinigungskirche im Jahr 2022 über den Schamanen Jeon Seong-bae Kim, der Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, eine hochwertige Halskette und Luxustaschen überreichte und um Gefälligkeiten bat.Han soll zudem mit Yoon Young-ho, dem ehemaligen Leiter des globalen Hauptquartiers der Vereinigungskirche, konspiriert haben, um im Januar 2022 dem Abgeordneten Kweon Seong-dong von der Partei Macht des Volks 100 Millionen Won (rund 72.000 Dollar) zukommen zu lassen.