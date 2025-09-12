Industrieministerium und Metallbranche sprechen über US-Zölle

Photo : YONHAP News

Das Industrieministerium hat am Dienstag mit Branchenvertretern über Maßnahmen wegen der möglichen Ausweitung der US-Zölle auf weitere Stahl- und Aluminiumprodukte und Autoteile beraten.Anlass ist, dass die US-Regierung derzeit Anträge für die Aufnahme weiterer Erzeugnisse aus Stahl und Aluminium in die Produktliste für die Einfuhrzölle entgegennimmt. Ein Verfahren für die Aufnahme weiterer Autoteile steht bevor.An dem Treffen nahmen über 30 Personen teil, darunter Vertreter von Branchenverbänden und Mitgliedsunternehmen, des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel, der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) sowie der Koreanischen Handels- und Industriekammer (KCCI).Das Industrieministerium rief die Teilnehmer zu intensiven Besprechungen auf, damit nicht nur im Namen einheimischer Unternehmen, sondern auch im Namen ihrer Niederlassungen in den USA, von Importeuren und Einkäufern Stellungnahmen gegen solche Anträge amerikanischer Unternehmen eingereicht werden können.Die Teilnehmer führten eingehende Diskussionen über die Ausrichtung und den konkreten Inhalt solcher Stellungnahmen.Das Industrieministerium sagte Unterstützung zu, damit sich Firmen und Branchenverbände noch aktiver gegen die Ausweitung der Zölle aussprechen können. Mittels eines Projekts der Handelskammer zur Beratung kleiner und mittlerer Unternehmen in Bezug auf Importbeschränkungen werde das Verfassen solcher Stellungnahmen kostenlos stellvertretend übernommen und unterstützt, hieß es.