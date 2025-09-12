Parteien verabschieden Resolution für erfolgreichen APEC-Gipfel

Photo : YONHAP News

Regierungs- und Oppositionsparteien haben eine Resolution für die erfolgreiche Austragung des APEC-Gipfeltreffens und den Frieden in Korea verabschiedet.Die Resolution wurde am Montag vom parlamentarischen Sonderausschuss zur Unterstützung des APEC-Gipfels angenommen.Darin steht, dass der Erfolg des APEC-Gipfels 2025 in Gyeongju eine wichtige Gelegenheit bieten werde, damit die Republik Korea an Würde gewinnt und gemeinsamer Wohlstand in der asiatisch-pazifischen Region gemehrt wird. Auf Grundlage dieser Erkenntnis werde die Nationalversammlung jegliche Unterstützung leisten.Auch wird darin die Absicht bekundet, erneut den festen Willen für Frieden auf der koreanischen Halbinsel und Stabilität in Nordostasien zu verkünden. Man wolle neue Handelswege eröffnen, indem man sich als vertrauenswürdiges Investitionsziel anbiete.Auch heißt es, dass das Parlament den Status des Landes erhöhen wolle, indem es Südkorea als starke Kulturnation in den Vordergrund rücke, auf die weltweite Aufmerksamkeit gerichtet sei.Die Resolution soll bald in einer Plenarsitzung der Nationalversammlung angenommen werden.