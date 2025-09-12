Regierung startet vor APEC-Gipfel Aufräumkampagne

Photo : YONHAP News

Die Regierung führt im Vorfeld des APEC-Gipfels Ende Oktober in Gyeongju eine landesweite Kampagne zur Müllbeseitigung durch.Das Innenministerium feierte am Montag in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi den Start einer Aufräumwoche.Das Ressort will im Zeitraum vom 22. September bis zum 1. Oktober gemeinsam mit den weiteren zuständigen Ministerien vor allem dort aufräumen, wo es besonders viele Abfälle gibt. Dazu zählen Strände, Straßen, Flüsse, Parks und der ländliche Raum.Die lokalen Verwaltungen werden in Kooperation mit dem privaten Sektor, darunter lokale Freiwilligengruppen, beispielsweise auf traditionellen Märkten, in dicht besiedelten Wohngebieten und häufig frequentierten Einrichtungen aufräumen. Auch beliebte touristische Attraktionen sollen auf Vordermann gebracht werden. Gleichzeitig findet eine Kampagne für einen landesweiten Boom des Aufräumens statt.Das Innenministerium will darüber hinaus eine Initiative starten, damit Freiwillige aus der Hauptstadtregion im ländlichen Raum und in Fischereidörfern mit anpacken, damit es dort sauber wird.