Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Erzeugerpreise im August um 0,1 Prozent gesunken

Write: 2025-09-23 15:11:57Update: 2025-09-23 16:17:00

Erzeugerpreise im August um 0,1 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die Erzeugerpreise in Südkorea sind im August leicht gefallen.

Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Dienstag sank der Erzeugerpreisindex im August um 0,1 Prozent zum Vormonat auf 120,12 (Stand im Jahr 2020: 100) 

Vor dem Rückgang war der Index zwei Monate in Folge gestiegen. 
 
Nach Warengruppen betrachtet, verteuerten sich Agrar-, Forst- und Fischereiprodukte um 3,4 Prozent. 

Im Dienstleistungssektor wurde ein Preisrückgang von 0,4 Prozent verbucht. 

Ein drastischer Rückgang von 26,2 Prozent bei Mobilfunkdiensten drückte den gesamten Index nach unten. SK Telecom hatte angesichts einer massiven Kundenabwanderung aufgrund eines Datenlecks seinen mehr als 20 Millionen Kunden einen Rabatt von 50 Prozent auf ihre Rechnungen im August angeboten. 

Ohne Senkungen von Mobilfunkgebühren wäre der gesamte Erzeugerpreisindex vermutlich gegenüber dem Vormonat um etwa 0,2 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent gestiegen, erklärte ein Teamleiter der Notenbank.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >