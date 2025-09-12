60 Prozent ausländischer Forscher in Südkorea stammen aus Indien oder China

Photo : Getty Images Bank

Forschende aus Indien und China machen 60 Prozent aller Forscher aus, die in den letzten Jahren nach Südkorea kamen.Das ergaben Daten, die das Justizministerium dem Abgeordneten Lee Jeong-heon von der Demokratischen Partei zur Verfügung stellte.Nach Angaben am Dienstag sind insgesamt 4.629 Ausländer im Zeitraum von 2020 bis August 2025 mit einem Forschungsvisum (E-3) in Südkorea eingereist.Nach Nationalitäten betrachtet, machte Indien mit 2.262 Forschenden etwa die Hälfte aus. China folgte mit 518 Personen. 60,1 Prozent der ausländischen Forschenden kamen aus diesen beiden Ländern.Mit Verweis auf die sinkende Zahl qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland forderte Lee, dass die Abhängigkeit von bestimmten Ländern verringert werden müsse.