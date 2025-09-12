Dokdo auf Google Maps von 42 Ländern als „Liancourt Rocks“ gekennzeichnet

Photo : YONHAP News

Dokdo ist auf Google Maps in 42 Ländern als die „Liancourt Rocks“ (Liancourt-Felsen) gekennzeichnet.Das stellte Professor Seo Kyoung-duk von der Sungshin Frauenuniversität fest und veröffentlichte das Untersuchungsergebnis auf seinen Social-Media-Seiten.Ihm zufolge ist Dokdo in allen 42 Ländern, aus denen Berichte hierzu eingegangen sind, als „Liancourt Rocks“ gekennzeichnet. Auf Google Maps wird die Inselgruppe lediglich bei Suchanfragen in Südkorea als „Dokdo“ bezeichnet. Demgegenüber ist sie in Japan entsprechend der Behauptung der japanischen Regierung als „Takeshima“ gekennzeichnet.Da der Kartendienst von Google als globaler Standard genutzt werde, sei ein solcher Fehler eine Angelegenheit, die in direktem Zusammenhang mit der Gebietshoheit stehe, betonte Seo. Er forderte die Regierung zu einem resoluten Vorgehen auf.