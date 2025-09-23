Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Leitindex Kospi erreicht neues Allzeithoch

Write: 2025-09-23 16:14:03

Leitindex Kospi erreicht neues Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag ein neues Allzeithoch erreicht.

Für die Leitbörse ging es um 0,51 Prozent auf 3.486,19 Zähler nach oben.

Vor allem Technologieaktien seien wegen verbesserter Aussichten für die globale Chipindustrie gefragt gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Größten Anteil am Anstieg hätten die Aktien von Samsung Electronics und SK hynix gehabt, dies wegen Meldungen über eine Partnerschaft zwischen Nvidia und OpenAI, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.

Nvidia hatte bekannt gegeben, 100 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren, damit Rechenzentren gebaut werden.

Die Aktie von Samsung Electronics stieg heute um 1,44 Prozent, die von SK hynix um 2,85 Prozent.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >