Leitindex Kospi erreicht neues Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag ein neues Allzeithoch erreicht.Für die Leitbörse ging es um 0,51 Prozent auf 3.486,19 Zähler nach oben.Vor allem Technologieaktien seien wegen verbesserter Aussichten für die globale Chipindustrie gefragt gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Größten Anteil am Anstieg hätten die Aktien von Samsung Electronics und SK hynix gehabt, dies wegen Meldungen über eine Partnerschaft zwischen Nvidia und OpenAI, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Nvidia hatte bekannt gegeben, 100 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren, damit Rechenzentren gebaut werden.Die Aktie von Samsung Electronics stieg heute um 1,44 Prozent, die von SK hynix um 2,85 Prozent.