Präsident Lee führt Gespräche mit Amtskollegen Usbekistans und Tschechiens

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Rande der UN-Generalversammlung in New York bilaterale Spitzengespräche mit seinen Amtskollegen aus Usbekistan und Tschechien geführt.Lee traf sich am Dienstagnachmittag (Ortszeit) im Büro des Vorsitzenden im Hauptquartier der Vereinten Nationen mit Usbekistans Präsident Shavkat Mirziyoyev.Beide sprachen über Maßnahmen zum Ausbau der bilateralen Kooperation. Sie brachten auch ihr erstes Telefonat im Juli zur Sprache.Anschließend traf Lee mit dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel zusammen, um über die bilaterale Kooperation zu sprechen.Lee erwähnte, dass Tschechien in Südkorea besonders wegen Prag sehr bekannt sei. Pavel antwortete darauf, dass er sich darüber im Klaren sei. Er begegne auf dem Weg zur Arbeit sehr vielen koreanischen Touristen.