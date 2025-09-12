Südkorea will in Zollgesprächen mit USA Belange der Unternehmen bestmöglich berücksichtigen

Photo : YONHAP News

Südkorea will in den Zollgesprächen mit den USA die Belange der Unternehmen bestmöglich berücksichtigen.Das sagte Handelsminister Yeo Han-koo vor einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer.Yeo brach am Dienstag nach Malaysia auf, wo er am Treffen der Wirtschaftsminister des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN teilnimmt. Dort wird er auch erneut mit Greer sprechen. Beide hatten sich zuletzt mehrmals getroffen.Vor seiner Abreise sagte er am Flughafen Reportern gegenüber, die Regierung sei sich der Schwierigkeiten einheimischer Unternehmen in Bezug auf die Zölle auf einzelne Warengruppen wie Halbleiter und Stahl durchaus bewusst. Er wolle auch diese Angelegenheiten mit dem US-Handelsbeauftragten besprechen.Der Handelsminister war erst letzte Woche in die USA gereist, um in den festgefahrenen Folgegesprächen zum im Juli vereinbarten Handelsdeal einen Durchbruch zu erzielen.Seoul und Washington hatten sich geeinigt, dass die reziproken Zölle auf Importe aus Südkorea und auf koreanische Autos von 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt werden. Im Gegenzug hatte Südkorea ein 350 Milliarden Dollar schweres Investitionspaket zugesagt.Bislang konnten beide Seiten ihre Meinungsunterschiede über Einzelheiten der Ausgestaltung der Investitionen jedoch noch nicht abbauen.