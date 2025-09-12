Präsident Lee trifft UN-Chef Guterres

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat UN-Generalsekretär António Guterres um Unterstützung der Vereinten Nationen für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel gebeten.Die entsprechende Äußerung machte Lee beim Treffen mit Guterres am Dienstag (Ortszeit) im UN-Hauptquartier in New York.Dies war ihre zweite Zusammenkunft. Sie hatten sich bereits im Juni am Rande des G7-Gipfels in Kanada getroffen.Laut dem Präsidialamt in Seoul sagte Lee bei dem Treffen, Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der gesamten internationalen Gemeinschaft seien direkt miteinander verbunden. Er habe die Vereinten Nationen um Unterstützung gebeten, damit der Übergang von Konflikt und Konfrontation zu Dialog und Zusammenarbeit gelinge, hieß es.Der UN-Chef sagte laut dem Präsidialamt, dass die Vereinten Nationen ihre Solidarität und Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Regierung verstärken würden. Er habe deren Nordkorea-Politik als weisen Ansatz bewertet und aktive Unterstützung zugesichert.