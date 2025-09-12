Seoul: „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ bedeutet „Denuklearisierung Nordkoreas“

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat deutlich gemacht, dass mit „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ die „Denuklearisierung Nordkoreas“ gemeint ist.Hintergrund ist, dass in der gemeinsamen Erklärung beim trilateralen Außenministertreffen Südkoreas, der USA und Japans am Montag (Ortszeit) in New York und in der Pressemitteilung des Ministeriums über das Sitzungsergebnis unterschiedliche Formulierungen hierfür verwendet wurden.In der gemeinsamen Erklärung steht, dass die drei Minister ihr entschlossenes Engagement für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt hätten. Das Außenministerium erklärte demgegenüber in seiner Pressemitteilung, dass sie sich geeinigt hätten, den Grundsatz der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Bereitschaft zur Abschreckung gegenüber Nordkorea aufrechtzuerhalten.Mit der Verwendung des Ausdrucks „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ wollte das Ressort nach eigenen Angaben betonen, dass das Prinzip der Denuklearisierung bereits mehrmals zwischen Nordkorea und den USA sowie zwischen Süd- und Nordkorea vereinbart worden war. Dabei wurde auf die gemeinsame Erklärung Nordkoreas und der USA beim Gipfel 2018 in Singapur und die gemeinsame Erklärung beider Koreas zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel von 1992 hingewiesen.